Nehir
1980'li yılların başında iki kadının kesişen yolları... Yakın tarihimizde yaşananlar, bu iki kadının dostlukları çerçevesinde anlatılıyor.
1980'li yılların başında iki kadının kesişen yolları... Yakın tarihimizde yaşananlar, bu iki kadının dostlukları çerçevesinde anlatılıyor. 12 Eylül'ün insanlarda yaptığı tahribat, yaratılan korku ortamı ve bu ortamda hissedilen derin çaresizlik...
Süre: 1 saat
Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Perde: 1 perde
Yazan: GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
Yöneten: VACİDE ÖKSÜZCÜ
Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-nehir.html
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu
Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8
Başlangıç Saati : 19.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 19: 30: 00
Kategori : NEHİR
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır