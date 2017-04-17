1980'li yılların başında iki kadının kesişen yolları... Yakın tarihimizde yaşananlar, bu iki kadının dostlukları çerçevesinde anlatılıyor. 12 Eylül'ün insanlarda yaptığı tahribat, yaratılan korku ortamı ve bu ortamda hissedilen derin çaresizlik...





Süre: 1 saat





Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Perde: 1 perde





Yazan: GÜLŞEN KARAKADIOĞLU





Yöneten: VACİDE ÖKSÜZCÜ





Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-nehir.html



8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8



Başlangıç Saati : 18.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 30: 00



Kategori : NEHİR



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır