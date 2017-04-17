Nehir

1980'li yılların başında iki kadının kesişen yolları... Yakın tarihimizde yaşananlar, bu iki kadının dostlukları çerçevesinde anlatılıyor.

Nehir

1980'li yılların başında iki kadının kesişen yolları... Yakın tarihimizde yaşananlar, bu iki kadının dostlukları çerçevesinde anlatılıyor. 12 Eylül'ün insanlarda yaptığı tahribat, yaratılan korku ortamı ve bu ortamda hissedilen derin çaresizlik...


Süre: 1 saat


Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Perde: 1 perde


Yazan: GÜLŞEN KARAKADIOĞLU


Yöneten: VACİDE ÖKSÜZCÜ


Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-nehir.html

8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : İstiklal Cad. Çirmen Sokak Vakıf Apt. No: 8

Başlangıç Saati : 18.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 19: 30: 00

Kategori : NEHİR

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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