Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından düzenlenen özel programda "Nefesli Çalgılar Konseri" verildi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Türkiye'nin dört bir yanından gelerek BBDSO'ya katılan 30 sanatçı, Bursalı sanatseverler için ünlü eserleri seslendirdi.



Türkiye'nin önde gelen trompet virtüözlerinden Erden Bi·lgen'in yönetimindeki konserde, Türk ve dünya müzik tarihinde iz bırakmış eserler nefesli çalgılarla seslendirildi.



Bursalı müzikseverler orkestranın performansını ayakta alkışladı.