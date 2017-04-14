Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi
Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi Aktiffelsefe Bursa'da başlıyor!
Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi Aktiffelsefe Bursa'da başlıyor!
Eğitim Süresi : 10 saat
Katılımcı Sayısı : 6-10 kişi
Tarih: 15.04.2017 – 16.04.2017
Saat : 13.00 – 19.00 arasında
Ücret : 200 TL
Lütfen kayıt olunuz.
http://aktiffelsefebursa.org/nefes-teknikleri-ve-diksiyon-egitimi/
Kurs İçeriği :
Nefes eğitimi (Diyafram)
Ses eğitimi
Artikülasyon (boğumlama )
Temrinler (tekerleme)
Ezgi, tonlama, vurgu, tını çalışmaları
Yer: Aktiffelsefe Bursa Şubesi – Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 Nilüfer / BURSA (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Aktiffelsefe Bursa
Mekan Adresi : Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası),Nilüfer - Bursa
Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 16.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
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