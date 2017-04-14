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Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi
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Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi

Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi Aktiffelsefe Bursa'da başlıyor!

Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi

Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi Aktiffelsefe Bursa'da başlıyor!

Eğitim Süresi : 10 saat

Katılımcı Sayısı : 6-10 kişi

Tarih: 15.04.2017 – 16.04.2017

Saat : 13.00 – 19.00 arasında

Ücret : 200 TL

Lütfen kayıt olunuz.

http://aktiffelsefebursa.org/nefes-teknikleri-ve-diksiyon-egitimi/

Kurs İçeriği :

Nefes eğitimi (Diyafram)

Ses eğitimi

Artikülasyon (boğumlama )

Temrinler (tekerleme)

Ezgi, tonlama, vurgu, tını çalışmaları

Yer:  Aktiffelsefe Bursa Şubesi – Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 Nilüfer / BURSA (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Aktiffelsefe Bursa

Mekan Adresi : Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası),Nilüfer - Bursa

Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Nefes Teknikleri ve Diksiyon Eğitimi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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