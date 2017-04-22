Nefes Kesen Maç Chelsea'nin

İngiltere Fa Cup yarı finalinde Chelsea ile Tottenham kozlarını Wembley'de paylaştı. Premier Lig'de de şampiyonluk yarışının başrollerinde yer alan iki ekibin mücadelesi adeta nefesleri kesti.



Maça hızlı giren Chelsea gol perdesini açan taraf oldu. 5. dakikada Willian'ın attığı golle Conte'nin öğrencileri 1-0 öne geçti. Bu gole Tottenham'ın cevabı fazla gecikmedi.



18. dakikada sahneye çıkan Harry Kane, skora dengeyi getirdi. 43'te bu kez kazanılan penaltıda topun başına geçen Willian takımını tekrar öne geçirdi ve devre 2-1 Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıya tempolu başlayan Tottenham, 52'de Dele Alli ile skoru tekrar eşitledi. 75'de Hazard ve 80'de iki gol daha bulan Chelsea, Tottenham'ı 4-2 ile geçerek adını finale yazdırdı.