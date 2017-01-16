Nefes Borusuna Kokoreç Kaçan Genç

İstanbul'da yediği kokorecin nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Abdurrahman Doğan, memleketi Afşin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Doğan'ın cenazesi Afşin ilçesi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Emirilyas Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Abdurrahman Doğan (21), İstanbul'da otogarda akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte kokoreç yerken, bir parçanın nefes borusuna kaçması sonucu rahatsızlanmış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.