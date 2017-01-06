TÜMÜ
Haberler Search
Nefes

Nefes

Nefes, 27 Ocak'ta Asmalı Sahne'de!

Nefes

Nefes, 27 Ocak'ta Asmalı Sahne'de!

"Beyaz kağıtlar, anlamadığım kelimeler, sözler boğazıma dizildi. Yoruldum, durdum, nefes aldım. Nefes aldığımda kendimden utandım. Siz hiç nefes alamayan birini gördüğünüzde nefes almaktan utandınız mı? Ben utandım. Nefesimi ruhumdan çıkartıp vermek istedim. Alınıp satılan bir şey olsun istedim nefes..."Gerçek bir hikayeden ilham alınarak sahneye uyarlanan "Tek Kişilik Oyun; Nefes",  tüm dengelerini yitirmiş bir kadının, yaşam ve ölüm arasındaki dramatik hikayesi...

Tür: Dram

Süre: 1 saat 

Oyuncu: Gülsüm Çiçekci 

Müzik&Çello: Ruşen Arslanargun

Perde: Tek Perde

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads