Nefes, 27 Ocak'ta Asmalı Sahne'de!



"Beyaz kağıtlar, anlamadığım kelimeler, sözler boğazıma dizildi. Yoruldum, durdum, nefes aldım. Nefes aldığımda kendimden utandım. Siz hiç nefes alamayan birini gördüğünüzde nefes almaktan utandınız mı? Ben utandım. Nefesimi ruhumdan çıkartıp vermek istedim. Alınıp satılan bir şey olsun istedim nefes..."Gerçek bir hikayeden ilham alınarak sahneye uyarlanan "Tek Kişilik Oyun; Nefes", tüm dengelerini yitirmiş bir kadının, yaşam ve ölüm arasındaki dramatik hikayesi...



Tür: Dram



Süre: 1 saat



Oyuncu: Gülsüm Çiçekci



Müzik&Çello: Ruşen Arslanargun



Perde: Tek Perde