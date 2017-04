Nefertiti'nin Longplay'i, 21 Nisan'da Hayal Perdesi Beyoğlu'nda...



Sanatın devrim etkisi yaratan o kışkırtıcı gücüne aşık bir kadın, bir resim ve heykel sanatçısı Canan Yolcu, zamanın içinde kaybolmaya başladığını fark ettiğinde her şey için çok mu geçti yoksa? Dünya artık aşkla dönen bir gezegen değilken, sokağın dili iyice vahşileşmişken, sanatın dili ne söylemeli? Zamanın içinden seslendi kraliçe Nefertiti "Sanat ben varsam var, ben yoksam yok." Öyleyse birşeyler yapmak lazım, kışkırtıcı birşeyler, cesur birşeyler dedi Canan; işte tam o anda hayata göz kırptı sanat.



Yazan: Ali Cüneyd Kılıçoğlu



Yöneten: Nur Gürkan



Oynayan: Nur Gürkan



Işık Tasarımı: Hasan Demir



Dış sesler: Fatih Er, Ahmet Tekeş, Elif Güney, Murat Topal, Nurcan Yanık, Erol Özdemir, Güner Özkul, Tuğçe Can, Müjgan Derviş



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Nefertiti'nin Longplay'i



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır