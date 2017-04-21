Nefertiti'nin Longplay'i

Nefertiti'nin Longplay'i, 21 Nisan'da Hayal Perdesi Beyoğlu'nda.

Nefertiti'nin Longplay'i

Nefertiti'nin Longplay'i, 21 Nisan'da Hayal Perdesi Beyoğlu'nda...

Sanatın devrim etkisi yaratan o kışkırtıcı gücüne aşık bir kadın, bir resim ve heykel sanatçısı Canan Yolcu, zamanın içinde kaybolmaya başladığını fark ettiğinde her şey için çok mu geçti yoksa? Dünya artık aşkla dönen bir gezegen değilken, sokağın dili iyice vahşileşmişken, sanatın dili ne söylemeli? Zamanın içinden seslendi kraliçe Nefertiti "Sanat ben varsam var, ben yoksam yok." Öyleyse birşeyler yapmak lazım, kışkırtıcı birşeyler, cesur birşeyler dedi Canan; işte tam o anda hayata göz kırptı sanat.  

Yazan: Ali Cüneyd Kılıçoğlu

Yöneten: Nur Gürkan

Oynayan: Nur Gürkan

Işık Tasarımı: Hasan Demir 

Dış sesler: Fatih Er, Ahmet Tekeş, Elif Güney, Murat Topal, Nurcan Yanık, Erol Özdemir, Güner Özkul, Tuğçe Can, Müjgan Derviş

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Hayal Perdesi Beyoğlu

Mekan Adresi : Meşelik Sokak. No: 10

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Nefertiti'nin Longplay'i

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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