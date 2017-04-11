Canan Yolcu'nun komik ve bir o kadar da düşündüren hikayesi Nefertiti, 11 Nisan'da KatsSahne'de....



"Yıllardır maddi sorunlarla boğuştuğu için performans sanatına yönelen fakat yaptığı performanslar dansözlük sanılan,resim heykel sanatçısı Canan Yolcu'nun artık canına tak etmiştir ve insanların dikkatini çekecek bişeyler yapmaya karar verir.



Toplum soğuk yakınlıklar içinde,birbirimizi öldürebilecek bir dil oluşturduk,bütün ilişkilerimiz köle efendi ilişkisine dönmüş,sanata tutunarak insanların dikkatini çekecek ve ortak bir dil oluşturacak bişey yapmalıyım der Canan. ve hiç ummadığı bir şekilde belediyenin ev kadınları sergisi için yaptığı heykelle ülkenin gündemine düşer,kendini hep eleştirdiği o popüler kültürün tam da ortasında bulur.



Artık Canan'da şöhret sarhoşudur. Sanata ve hayata aşık Canan Yolcu, nam'ı diğer Nefertiti'nin komik ve bir o kadar da düşündüren hikayesi, aslında hepimizin hikayesi."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Kats Sahne



Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Nefertiti



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır