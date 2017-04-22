Nef'ten Anlamlı Forma
Galatasaray'ın forma sponsoru olan NEF, yarın oynanacak olan derbide Galatasaray için anlamlı bir forma hazırlıyor.
Galatasaray'ın forma sponsoru olan NEF, yarın oynanacak olan derbide Galatasaray için anlamlı bir forma hazırlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı sebebiyle sarı-kırmızılı ekip yarın sahaya #BirizBirlikteyiz yazılı formayla çıkacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın forma sponsoru olan NEF anlamlı bir projeye imza atıyor. Dev derbinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı'nda oynanacak olması sebebiyle sarı-kırmızılı takım #BirizBirlikteyiz yazılı formayla sahaya çıkacak. Gerçekleşecek olan projeyle birlikte birçok çocuğun eğitim masrafına da katkı sağlanmış olacak.
(İHA)