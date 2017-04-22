Nef'ten Anlamlı Forma

Galatasaray'ın forma sponsoru olan NEF, yarın oynanacak olan derbide Galatasaray için anlamlı bir forma hazırlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı sebebiyle sarı-kırmızılı ekip yarın sahaya #BirizBirlikteyiz yazılı formayla çıkacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın forma sponsoru olan NEF anlamlı bir projeye imza atıyor. Dev derbinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı'nda oynanacak olması sebebiyle sarı-kırmızılı takım #BirizBirlikteyiz yazılı formayla sahaya çıkacak. Gerçekleşecek olan projeyle birlikte birçok çocuğun eğitim masrafına da katkı sağlanmış olacak.



(İHA)