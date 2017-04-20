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Nef, Barcelona'ya Sponsor Oldu
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Nef, Barcelona'ya Sponsor Oldu

Gayrimenkul şirketi Nef, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Barcelona'ya sponsor oldu.

Nef, Barcelona'ya Sponsor Oldu

Geçen yıl Galatasaray'ın ana sponsorluğunu üstlenen gayrimenkul devi Nef, şimdi de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Barcelona'ya sponsor oldu.

NEF SÖZLEŞMENİN DETAYLARINI MAYIS'TA AÇIKLAYACAK

Nef, 50 milyonu aşkın taraftarı ile Avrupa'nın en fazla taraftarına sahip spor kulüplerinden Barcelona ile 18 Nisan'da sponsorluk anlaşması imzaladı.

Nef yönetimi, sponsorluk ile hem Avrupa stratejilerini pekiştirmeyi amaçlıyor hem de Türkiye'nin hikayesini dünyaya anlatmayı hedefliyor.

Nef yönetimi, sponsorluğa ilişkin detayları mayıs ayında İstanbul'da açıklayacak.

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