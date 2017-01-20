Nef Anaokulu'nda Dönem Sonu Etkinliği

Necatibey Eğitim Fakültesi(NEF) Anaokulu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini öğrencilerin hazırladığı gösterilerle tamamladı. Miniklerin sahne gösterileri velilerden büyük alkış aldı.



NEF Anaokulu öğrencileri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde hazırladıkları gösterilerle büyük beğeni topladı. NEF Konferans Salonu'nda gerçekleşen dönem sonu gösterilerine veliler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin yoğun bir çalışma sonunda sahne gösterilerini hazırladıklarını dile getiren NEF Anaokulu Müdürü Fatma Zengin Altınsoy,"Çocuklarımız bir dönem boyunca okulda öğrendikleriyle önemli mesafeler aldı. Bugün de sahnede kendilerini ifade edip, özgüvenlerini ortaya koyacaklar." dedi. Öte yandan öğrenciler hazırladıkları gösteriler dakikalarca alkışlandı. - BALIKESİR