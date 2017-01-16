Ali Poyrazoğlu, Demet Akbağ, Haldun Dormen, Nevra Serezli, Nurseli İdiz, Kadir Çöpdemir, Çiçek Dilligil, Armağan Çağlayan, Yasemin Çonka, Melek Baykal, Suna Keskin, Göksel Kortay gibi seçkin konukların katılacağı geceye
ve kokteyle değerli basınımızı davet ediyoruz.
Nedim Saban 50. Doğum Gününü Sahnede Kutlayacak..
2017 yılının sadece 50 yaş değil, aynı zamanda profesyonel tiyatroya adım attığı bir yıl olduğunu söyleyen Saban, çocukluk arkadaşları, meslektaşları, Tiyatrokare'deki çalışma arkadaşları, aile dostlarından oluşan bir gruplasahnede çok özel anıları paylaşacak, eski günleri yad edecek.
Ali Poyrazoğlu, Demet Akbağ, Haldun Dormen, Nevra Serezli, Nurseli İdiz, Kadir Çöpdemir, Çiçek Dilligil, Armağan Çağlayan, Yasemin Çonka, Melek Baykal, Suna Keskin, Göksel Kortay gibi seçkin konukların katılacağı geceye
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