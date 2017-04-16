Neden Üçüncü Parti Lojistik?

Wise TV'ye konuşan Abbott Operasyon Müdürü İsmail Setol, lojistikte neden üçüncü partiyi tercih ettiklerini anlattı.



Üçüncü parti çalışma kararı zor bir karardır. Tedarik zinciri yöneticilerini uykusuz bırakan bir karardır. Üçüncü parti firma seçiminde dikkat edilmesi gereken öncelikli olarak lojistikten performans olarak neler beklediğimizi kararlaştırmamız lazım. Sonra three pier seçimine yönlenmemiz lazım. Mevcut durumun bir fotoğrafını çektikten sonra three pier firmalarının getirebileceği avantajlar, öncelikle maliyette tasarruf, müşteri servis seviyesinde yükselme ve getireceği esneklik gibi avantajları var. Bunları getirebilirsek fayda sağlayabiliriz." dedi.