Neden Tütün Mücadelesi?' Söyleşisi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) iş birliğiyle "Neden tütün mücadelesi?" adlı söyleşi gerçekleştirildi.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Durgut, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki söyleşide, gençleri tütün mücadelesinin bir parçası olarak gördüğünü belirterek, gençlerle aynı safta birlikte savaşmanın anlamlı olabileceğini söyledi.



Tütünden uzak tutmak için gençlere "yapma, etme" demektense onlarla birlikte neler yapılabileceğini düşünmenin önemli olduğunu anlatan Durgut, "Bu sunumlar serisinin amacı tütün endüstrisinin, çok uluslu sigara şirketlerinin nasıl emperyalist güçler olduğunu, ne kadar çirkin oyunlarla gençleri nasıl uyuşturduklarını deşifre etmektir. Bu sunumlar daha çok motivasyonel ve neticesinde de birlikte neler yapabilirizi amaçlamaktadır." dedi.



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Dr. Sıtkı Karaca da üniversitelerde Yeşilay kulüpleri kurarak gençlerin bağımlılıkla mücadelelerinde farkındalık kazanmasını amaçladıklarını dile getirerek, bu nedenle de farklı branşlarda uzmanların katılımıyla bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak için söyleşiler düzenlediklerini bildirdi.