Neden Saldırıların Odağı Fransa ?





Fransa son 18 ayda kanları donduran 3 terörist saldırının kurbanı oldu. 231 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, yüzlerce kişi yaralandı. Fransa devleti 2015 Kasım ayında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısından bu yana radikal islam örgütleriyle savaşta olduğunu belirtiyor. Bugüne kadar yaklaşık 600 Fransız vatandaşı, Daeş'e katılmak üzere Suriye ve Irak'a gitti.



Fransa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Daeş'e karşı yürütülen hava operasyonlarına en aktif şekilde katılan 2. devlet.



Örneğin, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'dan, Fildişi Sahilleri'nin eski başkenti Grand-Bassam'a birçok yerde saldırıların devam ettiği Sahra Bölgesi'nde düzenlenen Barkhane operasyonuna en çok destek verenlerden biri Fransa idi.



Profesör Peter Neumann, Fransa'daki saldırıların "nefret" duygusuyla düzenlendiğini belirtiyor. Neumann'a göre Fransa radikal gruplar tarafından İslamofobiyi yaymakla suçlanıyor.



Professor Peter Neumann: "Fransa gerek dışişleri politikası, gerekse Müslüman ülkelerdeki yayılma politikası dolayısıyla diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha çok hedef oldu. Fransa'dan gerçekten nefret ediyorlar çünkü onu diğer Avrupa ülkeleri gibi sadece Haçlı Seferleri'ne çıkan bir devlet olarak görmüyorlar. Fransa'yı İslam karşıtı saldırgan bir politikası olan bir devlet olarak görüyorlar. "



Nice'in merkez olduğu Alpes-Maritimes ili geçen sene 236 kişiyi gözetlediğini açıklamıştı. Siyaset Bilimi Doçenti Yasmina Touaibia'ya göre bu bölgenin radikal islama olan yakınlığının tarihsel bir altyapısı var.



Yasmina Touaibia: "Fransa'da en çok radikal islamcı Alpes-Maritimes ilinden çıkıyor. Nedeniyse çok basit : Fransa'nın güneyi Paris ve Lyon bölgeleriyle birlikte 1990'lı yıllarda Cezayir'li Silahlı İslam Grubu ile İslam Kurtuluş Grubu'nun örgütlendiği bölgelerdi."



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Tags: Neden Fransa Terörizm saldırıların odağı Gepost: 20 januari 2017