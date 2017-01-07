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Neden Bunu Yaptığı Anlaşılamadı...

Neden Bunu Yaptığı Anlaşılamadı...

Tüfekle atış yapmak için en kötü pozisyonu seçen adamın başına gelenler şaşırtmadı.


Tüfekle atış yapmak için en kötü pozisyonu seçen adamın başına gelenler şaşırtmadı...



 

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