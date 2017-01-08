Neden Akademist'i Tercih Etmeliyim?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, neden Akademist'in tercih edilmesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Öncelikle birebir ve sürekli bir danışmanlık var. Bir grup içinde değilsiniz, kaybolmuyorsunuz. Diğerleri ön plana çıkmıyor siz ön plandasınız. Birisinin gerisinde kalmıyorsunuz ilgi odağı sizsiniz. Dolayısıyla danışman ve siz varsınız. İstediğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir danışman var. Skype üzerinden Whatsapp üzerinden veya iletişimin bütün kanallarıyla sürekli size destek veren hem bu konuda bilgi ve tecrübesiyle destek olabilecek hem ailenizle de iletişim halinde olabilecek bir danışman kadrosuna sahip. Bu sanıyorum ki diğer danışmanlık firmalarının pek sunamayacağı bir fırsat. Bunun yanında danışman kadromuz uzun yıllardır bu tecrübeye sahip. Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan yada orada okuyan bir kadro. Dolayısıyla sizi ulaşmak istediğiniz yere ulaşmış, onu yaşayan yada yaşamış olan insanlarla çalışacaksınız aslında. Bilmeyen, görmemiş, tatmamış, gitmemiş insanlar değil onu başarmış insanlarla çalışacaksınız" diyerek önemli noktalara değindi.