Ned Pamphilon "İstanbul ve Ötesi" Resim Sergisi

NED PAMPHILON'DAN 2017'YE ÖZEL BİR KLASİK:



"İSTANBUL VE ÖTESİ"



RESİM SERGİSİ 19 OCAK – 05 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL PALLADIUM ATAŞEHİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDE



İngiliz Ressam Ned Pamphilon'un en yeni İstanbul eserlerinden oluşan İstanbul ve Ötesi resim sergisi 19 Ocak – 05 Şubat 2017 tarihleri arasında Ataşehir Palladium AVM'de ziyaret edilebilir.



İstanbul'un ulusal ve uluslararası platformlarda sanat aracılığı ile tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce kurulan ve yeni sanat merkezi Galeri İstanbul1881 ile Palladium AVM'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan Ned Pamphilon'un klasik sergisinde sanatçının İstanbul ile ilgili 2016 yılı içinde boyadığı birbirinden farklı 27 İstanbul eseri yer alacak.



Ned Pamphilon hakkında



İngiltere'de tamamladığı mimari eğitiminin yanında resim sanatına olan hayranlığını yaşadığı şehrin renkleri ile birleştiren Ned Pamphilon, 1963 yılında Londra'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında kurduğu orkestrası ile yaptığı seyahatler sırasında dünya kültürlerini yakından tanıma ve inceleme fırsatını bulan Ned Pamphilon, bu seyahatlerinin birisinde İstanbul'a uğrar, Boğaziçi ve onun engin maviliği ile tanışır. Boğaz'ın çevrelediği muhteşem şehre aşık olan Ned, aşkı İstanbul'un günlük hayatını tuvale yansıtarak geçimini sağlar. Beyoğlu'nun tramvayı, İstanbul'un simitçileri, Galata Köprüsü'nde balık tutanlar, bebelere baloncular, ayakkabı boyacıları ve mısırcıları ile İstanbul'un güzellikleri Ned'in tablolarında farklı bir bakış açısıyla hayat bulur. Atatürk'ün hayatını okuyarak ona duyduğu sevgi ve saygısını da tuvali aracılığıyla resmeden Ned'in iki ünlü Atatürk tablosu "Atatürk Gülümsüyor" Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde "Atatürk'ün Gözleri" tablosu ise Mayadrom Sports Center'da görülebilir. 2014 yılı 10 Kasım'ında Palladium AVM'de 24 Saatte canlı Atatürk tablosunu resmeden sanatçı Çanakkale Savaşı'nın 100. Yılı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İstanbul Deniz Müzesi ile ortak sanat çalışmalarını gerçekeştirdi, 2015 ve 2016 yıllarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Küçük Ressamlar Anıtkabir'de etkinliklerini düzenleyen sanatçı; İstanbul ve Göbeklitepe ile ilgili bazı sıra dışı projeler için de hazırlık yapıyor.



Ayrıntılı Bilgi İçin :



www.istanbul1881.com



Tuba Filiz İsabetli



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