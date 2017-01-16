Ned Pamphılon'dan 2017'Ye Özel Bir Klasik:

İstanbul'un ulusal ve uluslararası platformlarda sanat aracılığı ile tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2 yıl önce kurulan ve yeni sanat merkezi Galeri İstanbul1881 ile Palladium AVM'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan Ned Pamphilon'un klasik sergisinde sanatçının İstanbul ile ilgili 2016 yılı içinde boyadığı birbirinden farklı 27 İstanbul eseri yer alacak.