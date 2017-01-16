Necmi Karkın'ın Resimleri İstanbul'da Sergilenecek

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Necmi Karkın'ın "Khora'dan Anadolu"ya isimli resim sergisi, İstanbul'da izlenime sunulacak,



Karkın'ın "Khora'dan Anadolu"ya adını verdiği resim sergisi 20 Ocak'ta Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde açılacak.



Sanatçının, beşikler, nazarlıklar, çömlekler, bohçalar, keçi sürülerinin çan sesleri gibi çeşitli kültürel referanslar ve imgelerin Anadolu'daki yansımalarını ele alan yağlı boya 20 eserin görülebileceği sergi, 26 Ocak tarihlerine kadar gezilebilecek.