Necip Fazıl Şehir Hastanesinden Suriye'ye Yardım

Necip Fazıl Şehir Hastanesi yönetimi ve çalışanları, Halep ve Cerablus'a yardım için düzenlenen kampanya kapsamında 14 bin lira yardımda bulunuldu.



Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Yardım Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Halep ve Cerablus'a yardım kampanyasına bağışlanan 14 bin lira Necip Fazıl Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılan program ile teslim edildi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Hasan Balbaba, yaptığı konuşmada, yaptıkları kampanyanın başlangıçta 46 tır olarak hesapladıklarını ama 130 tırı geçmeyi umduklarını söyledi.



Kampanya sayesinde okullarda öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek adına seminerler düzenlediklerini belirten Balbaba, şöyle devam etti:



"Ancak gördük ki çocuklarımız biz büyüklerden daha fedakar ve biz büyüklerden daha fazla gayret gösterdi. Bu yardımlarda en çok onların emeği var. Allah onlardan razı olsun. Bu kampanyamıza destek veren tüm hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Necip Fazıl Şehir Hastanesi olarak değerli yöneticilerimize ve kampanyaya katılan tüm personel kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz."



Hayrat Yardım Vakfı'ndan Muhammed Ubeyd Köşker ise kampanya kapsamında toplanan yardımların İdlip-Cerablus arasında barınmaya çalışan ve ülkelerinde mülteci konumuna düşen Suriyelilere dağıttıklarını söyledi.



Vakıf olarak bu tür yardımlara devam edeceklerini ifade eden Köşger "Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlediğimiz kampanyamız sona erse bile biz Hayrat Yardım Vakfı olarak yılın 365 günü yardım toplamaya ve diğer Müslüman ülkelerdeki yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım ulaştırmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yöneticisi Şemi Atilla da yardımı 2 gün gibi kısa bir zaman diliminde topladıklarını söyledi.



Toplanan yardımın idareci ve personeller tarafından yapıldığını vurgulayan Atilla, "Bir nebze olsun Suriye'de yaşamaya gayret eden din kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Bu kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından toplanan 14 bin liralık yardım çeki ilgililere teslim edildi.