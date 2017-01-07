Necdet Özel'den "FETÖ İçin Nasıl Bir İşlem Yaptınız" Sorusuna Yanıt

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Necdet Özel, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun yazılı sorularına yanıt verdi.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORU

Komisyon Özel'e, "Görevde bulunduğunuz dönemde, FETÖ mensuplarıyla ilgili herhangi bir işlem yapılması için yetkili makamlardan bir liste verildi mi? Verildi ise nasıl bir işlem yaptınız?" sorusunu yöneltmişti.

"İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA EMRİ VERDİM"

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Necdet Özel, 2014 yılında isim bazında bir liste iletildiğini, kendisinin de bu isimleri ilgili komutanlıklara idari soruşturma yapılması için gönderdiğini anlattı. Ayrıca, Genelkurmay Askeri Savcılığı'na da adli soruşturma emri verdiğini söyledi.

"SOMUT DELİL BULUNAMADI"

Bu isimlerle ilgili somut bir delil bulunamadığını belirten Özel, "Tamamlanan idari soruşturmalarda ilgili personel hakkında yasal bir işlem yapılmasına gerek duyulmadığı değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.