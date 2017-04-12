Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, albüm lansman konseri ile 12 Nisan'da Dorock XL sahnesinde...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Dorock XL



Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C



Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Necati ve Saykolar Albüm Lansman Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır