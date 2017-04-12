Necati ve Saykolar Albüm Lansman Konseri
Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, albüm lansman konseri ile 12 Nisan'da Dorock XL sahnesinde.
Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, albüm lansman konseri ile 12 Nisan'da Dorock XL sahnesinde...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Dorock XL
Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C
Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Necati ve Saykolar Albüm Lansman Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io