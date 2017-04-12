Necati ve Saykolar Albüm Lansman Konseri

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, albüm lansman konseri ile 12 Nisan'da Dorock XL sahnesinde.

Necati ve Saykolar Albüm Lansman Konseri

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, albüm lansman konseri ile 12 Nisan'da Dorock XL sahnesinde...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Dorock XL

Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C

Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Necati ve Saykolar Albüm Lansman Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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