Necati ve Saykolar

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 28 Nisan'da Alsancak Bios Bar sahnesinde.

Necati ve Saykolar

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 28 Nisan'da Alsancak Bios Bar sahnesinde...

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Bios Bar Alsancak

Mekan Adresi : Gazi Kadınlar Sok.

Başlangıç Saati : 28.04.2017 23: 59: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 01: 59: 00

Kategori : Necati ve Saykolar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Alsancak, 28 Nisan, Konser, İzmir, Müzik, Kadın, Konak, Gazi, Su, Hayır