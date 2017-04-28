Necati ve Saykolar
Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 28 Nisan'da Alsancak Bios Bar sahnesinde.
Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 28 Nisan'da Alsancak Bios Bar sahnesinde...
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Bios Bar Alsancak
Mekan Adresi : Gazi Kadınlar Sok.
Başlangıç Saati : 28.04.2017 23: 59: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 01: 59: 00
Kategori : Necati ve Saykolar
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io