Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 28 Nisan'da Alsancak Bios Bar sahnesinde...



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Bios Bar Alsancak



Mekan Adresi : Gazi Kadınlar Sok.



Başlangıç Saati : 28.04.2017 23: 59: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 01: 59: 00



Kategori : Necati ve Saykolar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır