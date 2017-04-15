Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 15 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde...



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : 6: 45 KK Ankara



Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere



Başlangıç Saati : 15.04.2017 23: 30: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 01: 30: 00



Kategori : Necati ve Saykolar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır