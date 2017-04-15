Necati ve Saykolar
Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 15 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde.
Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 15 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde...
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : 6: 45 KK Ankara
Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere
Başlangıç Saati : 15.04.2017 23: 30: 00
Bitiş Saati : 16.04.2017 01: 30: 00
Kategori : Necati ve Saykolar
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io