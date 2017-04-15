Necati ve Saykolar

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 15 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde.

Necati ve Saykolar

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 15 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde...

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : 6: 45 KK Ankara

Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere

Başlangıç Saati : 15.04.2017 23: 30: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 01: 30: 00

Kategori : Necati ve Saykolar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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