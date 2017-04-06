Necati ve Saykolar

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 6 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde.

Necati ve Saykolar

Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 6 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde...

Detaylar :

İl : Kocaeli

İlce : Merkez

Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli

Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)

Başlangıç Saati : 06.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Necati ve Saykolar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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