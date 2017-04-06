Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 6 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde...



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli



Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)



Başlangıç Saati : 06.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Necati ve Saykolar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır