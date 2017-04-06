Necati ve Saykolar
Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 6 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde.
Müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 6 Nisan'da Kocaeli Hayal Kahvesi sahnesinde...
Detaylar :
İl : Kocaeli
İlce : Merkez
Mekan : Hayal Kahvesi Kocaeli
Mekan Adresi : Symbol Yaşam Merkezi (Ovacık Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 34)
Başlangıç Saati : 06.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Necati ve Saykolar
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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