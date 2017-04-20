Necati Şahin, CHP'den İstifa Etti

Necati Şahin, CHP'den istifa etti



BURSA - Son mahalli seçimlerde CHP'den Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı olan ve referandumda 'evet' diyeceğini açıklayan Necati Şahin, partisinden istifa etti. CHP üyelerinin 'evet' diyebileceği demokratik bir ortamın parti içinde sağlanamadığını ifade eden Şahin, kendisine karşı linç kampanyası yürütüldüğünü dile getirdi.

Almira Otel'de basın toplantısı düzenleyen Necati Şahin, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Şahin, "Referandumda 'evet' oyu vereceğimi söylemem sonrası şahsımla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılacağına dair haberin yayınlandığının ertesi günü gereğini yaptım. Mudanya İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ederek istifamı gerçekleştirdim. 2014 yılında elimi vicdanıma koyarak Bursa'ya hizmet için CHP'den aday olmuştum. Şu anda yine sağduyumla ve vicdanımın sesini dinleyerek CHP'deki yol hikayemi noktalamış bulunmaktayım" dedi.

Referandum sürecine giden yolda CHP içinde daima çözüm üreten biri olmaya çalıştığını ifade eden Şahin, CHP'nin referandum sürecini kötü yönettiğini belirterek, "Referandum süreci katı bir şekilde yönetildi. CHP yetkilileri kampanya söylemlerinde daha kucaklayıcı olamadılar" diye konuştu.

CHP üyelerinin 'evet' diyebileceği özgür bir ortam oluşmadığını dile getiren Şahin, "AK Parti ile MHP'den hayır oyu isterken hiçbir mahzur görmeyenlerin, bir CHP üyesinin evet oyu vereceğini beyan etmesine aşırı tepkileri, CHP'nin aslında ne kadar anti-demokratik bir zihniyet tarafından yönetildiğini açıkça ortaya koymuştur. Evet oyu vereceğimi açıklamamdan sonra şahsıma karşı bir linç kampanyası yürütülmüştür. Buradan sormak istiyorum; acaba CHP'nin 25 milyon evet oyu veren vatandaşa ihtiyacı yok mudur?"şeklinde konuştu.

CHP'ye makam için değil çözüm üretmek için katıldığını ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3,5 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile belediye başkanlığı adaylığını kabul etmiştim. Maksat, mutlak başarı elde etmek, herkes ve her kesimden oy almak, bütün kesimleri kucaklamaktı. Amaç, bürokratik oligarşi partisi olarak algılanan CHP'nin milletin partisine dönüşmesine katkıda bulunmaktı."

CHP'de siyaset yaparken 'misafir' muamelesi gördüğünü belirten Şahin, 40 yıllık siyaset tecrübesinin ve fikirlerinin hiçe sayıldığını ifade etti.