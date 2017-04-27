Nebahat Çehre Alzheimer Haberlerine İnat, Spora Başladı
Güzel oyuncu Nebahat Çehre'nin geçen günlerde "alzheimerdan çok korkuyor" haberleri çıkmıştı. Çehre, dinç olduğunu göstermek için 73 yaşından sonra spora başladı.
Fiziği ve güzelliği ile gençlere taş çıkartan Nebahat Çehre, önceki gün Akmerkez'de spor kıyafetleri satan bir mağazada objektife takıldı. Çehre 73'ünden sonra spora başladı
REYTİNG KURBANI OLAN PROJELERDE YER ALMAK İSTEMİYOR
Havaların ısınmasıyla yürüyüş yapmaya başlayacağını söyleyen oyuncu, kendisine uygun bir proje teklifi ile karşılaşmadığını söyledi. Reyting kurbanı olan projelerde yer almak istemediğini de dile getiren Çehre, "Projenin çok iyi olması lazım" dedi
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