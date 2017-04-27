Nebahat Çehre Alzheimer Haberlerine İnat, Spora Başladı

Fiziği ve güzelliği ile gençlere taş çıkartan Nebahat Çehre, önceki gün Akmerkez'de spor kıyafetleri satan bir mağazada objektife takıldı. Çehre 73'ünden sonra spora başladı

REYTİNG KURBANI OLAN PROJELERDE YER ALMAK İSTEMİYOR

Havaların ısınmasıyla yürüyüş yapmaya başlayacağını söyleyen oyuncu, kendisine uygun bir proje teklifi ile karşılaşmadığını söyledi. Reyting kurbanı olan projelerde yer almak istemediğini de dile getiren Çehre, "Projenin çok iyi olması lazım" dedi







