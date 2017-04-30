Ne Varsa Eskide Yok

"Ne Varsa Eskide Yok" 30 Nisan'da Oda Tiyatrosu sahnesinde sizlerle.Sanat müziği ve eğlencenin bir arada olduğu çok keyifli söyleşi, dinleti.

Ne Varsa Eskide Yok

"Ne Varsa Eskide Yok" 30 Nisan'da Oda Tiyatrosu sahnesinde sizlerle.

Sanat müziği ve eğlencenin bir arada olduğu çok keyifli söyleşi, dinleti.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)

Başlangıç Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Ne Varsa Eskide Yok

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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