"Ne Varsa Eskide Yok" 30 Nisan'da Oda Tiyatrosu sahnesinde sizlerle.



Sanat müziği ve eğlencenin bir arada olduğu çok keyifli söyleşi, dinleti.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)



Başlangıç Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Ne Varsa Eskide Yok



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır