Ne Varsa Eskide Yok
"Ne Varsa Eskide Yok" 30 Nisan'da Oda Tiyatrosu sahnesinde sizlerle.Sanat müziği ve eğlencenin bir arada olduğu çok keyifli söyleşi, dinleti.
"Ne Varsa Eskide Yok" 30 Nisan'da Oda Tiyatrosu sahnesinde sizlerle.
Sanat müziği ve eğlencenin bir arada olduğu çok keyifli söyleşi, dinleti.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Oda Tiyatrosu
Mekan Adresi : Ömür Sk, No: 8 (Trump Towers yanı)
Başlangıç Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Ne Varsa Eskide Yok
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io