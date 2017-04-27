Ne Seninle Ne Sensiz

Savaş Özdural'ın yönettiği "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı tiyatro oyunu, 27 Nisan'da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.

Ne Seninle Ne Sensiz

Savaş Özdural'ın yönettiği "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı tiyatro oyunu, 27 Nisan'da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor...

"Ne Seninle Ne Sensiz. Herhalde başka söze gerek yok.

Bakışlar birleşti, düşünceler kesişti, dünya durdu adı; Aşk oldu. Geriye bir tek adım kaldı; Evlilik... Nikah masasında son kez aynı fikirde olup, 'Evet' dediler.

Ne olduysa ondan sonra oldu, her şeyi şeytan aldı götürdü. Ama satamadan da geri getirdi.

Sema ve Macit evliliğin kurallarını, Hülya ve Ragıp aşkın kanunlarını yazıyorlardı. Sosyal medya takıntısı, maç çılgınlığı, dizi saplantısı, mağazadaki indirimler, kıskançlık, ters giden sürprizler derken işler nasıl bu noktaya geldi kimse anlamadı.

Tiyatro Ak'la Kara'nın yeni sezon komedisi "Ne Seninle Ne Sensiz" evli, bekar, genç, yaşlı herkesin kendini sahnede bulacağı kahkaha dolu bir ilişki komedisi...

Oyun çıkışında gülmekten yorulmuş, yaşadıklarınızın komedisine şaşırmış olacaksınız."

Yazan: Hilal Çelenk

Yöneten: Savaş Özdural

Yönetmen Yardımcısı: Ozan Dağara

Oyuncular: Zeynep Gülmez, Yosi Mizrahi, Buket Dereoğlu, Fatih Gülna

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Mekan Adresi : 6445 Sok. No: 23 Atakent

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ne Seninle Ne Sensiz

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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