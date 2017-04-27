Savaş Özdural'ın yönettiği "Ne Seninle Ne Sensiz" adlı tiyatro oyunu, 27 Nisan'da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor...



"Ne Seninle Ne Sensiz. Herhalde başka söze gerek yok.



Bakışlar birleşti, düşünceler kesişti, dünya durdu adı; Aşk oldu. Geriye bir tek adım kaldı; Evlilik... Nikah masasında son kez aynı fikirde olup, 'Evet' dediler.



Ne olduysa ondan sonra oldu, her şeyi şeytan aldı götürdü. Ama satamadan da geri getirdi.



Sema ve Macit evliliğin kurallarını, Hülya ve Ragıp aşkın kanunlarını yazıyorlardı. Sosyal medya takıntısı, maç çılgınlığı, dizi saplantısı, mağazadaki indirimler, kıskançlık, ters giden sürprizler derken işler nasıl bu noktaya geldi kimse anlamadı.



Tiyatro Ak'la Kara'nın yeni sezon komedisi "Ne Seninle Ne Sensiz" evli, bekar, genç, yaşlı herkesin kendini sahnede bulacağı kahkaha dolu bir ilişki komedisi...



Oyun çıkışında gülmekten yorulmuş, yaşadıklarınızın komedisine şaşırmış olacaksınız."



Yazan: Hilal Çelenk



Yöneten: Savaş Özdural



Yönetmen Yardımcısı: Ozan Dağara



Oyuncular: Zeynep Gülmez, Yosi Mizrahi, Buket Dereoğlu, Fatih Gülna



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Hikmet Şimşek Sanat Merkezi



Mekan Adresi : 6445 Sok. No: 23 Atakent



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ne Seninle Ne Sensiz



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır