Savaş Özdural'ın yönettiği "Ne Seninle Ne Sensiz" tiyatro oyunu, 24 Aralık'ta Tiyatro Ak'la Kara sahnesinde...



"Ne Seninle Ne Sensiz. Herhalde başka söze gerek yok.



Bakışlar birleşti, düşünceler kesişti, dünya durdu adı; Aşk oldu. Geriye bir tek adım kaldı; Evlilik... Nikah masasında son kez aynı fikirde olup, 'Evet' dediler.



Ne olduysa ondan sonra oldu, her şeyi şeytan aldı götürdü. Ama satamadan da geri getirdi.



Sema ve Macit evliliğin kurallarını, Hülya ve Ragıp aşkın kanunlarını yazıyorlardı. Sosyal medya takıntısı, maç çılgınlığı, dizi saplantısı, mağazadaki indirimler, kıskançlık, ters giden sürprizler derken işler nasıl bu noktaya geldi kimse anlamadı.



Tiyatro Ak'la Kara'nın yeni sezon komedisi "Ne Seninle Ne Sensiz" evli, bekar, genç, yaşlı herkesin kendini sahnede bulacağı kahkaha dolu bir ilişki komedisi...



Oyun çıkışında gülmekten yorulmuş, yaşadıklarınızın komedisine şaşırmış olacaksınız."



Yazan: Hilal Çelenk



Yöneten: Savaş Özdural



Yönetmen Yardımcısı: Ozan Dağara



Oyuncular: Zeynep Gülmez, Yosi Mizrahi, Buket Dereoğlu, Fatih Gülnar