Ne Ronaldo Ne de Messi...

NBA ve Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant, futboldaki favorilerini açıkladı.

Kobe Bryant, desteklediği takımı ve favori oyuncusunu da söyledi.

Efsane isim, Serie A ekiplerinden Milan'ı desteklediğini söylerken ''Her zaman Milan taraftarıydım. Favori oyuncum Marco van Basten'di'' ifadelerini kullandı.



Kobe ''Messi mi, Ronaldo mu?'' şeklinde sorulan soruyu da yanıtlarken ''Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek zor. Bu aslında nasıl bir futboldan hoşlandığınızla ilgili. Tiki-taka için Messi; agresif oynayacaksan Ronaldo. Ben Barça'yı beğeniyorum. İzlemesi daha zevkli'' cevabını verdi.



Kaynak: Sporx