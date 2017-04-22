Ncr İnternational Hospital'de, 23 Nisan Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı NCR İnternational Hospital'de gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Gün boyu hastaneye gelen çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıtılarak, bayramı kutlandı. Çocuk poliklinikleri ise özel olarak balonlarla süslendi. Hastanedeki doktorlar da, muayeneye gelen çocuklara hediye dağıttı. Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında hastanede yatan çocuklar da unutulmadı. Titizlikle hazırlanarak, paketlenen hediyeler,çalışanlar tarafından servis katlarına çıkarılarak, yatan çocuklara hediye edildi. - GAZİANTEP