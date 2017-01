Nbeyin Çocuk Kampı

Beklenen 2.[n]Beyin Çocuk Kampı 22-27 Ocak tarihleri arasında Corendon Hotels & Resorts Antalya Grandpark Lara Otel'de çocuklarla buluşuyor.



[n]Beyin Çocuk Kampı'nda Çocuklarınız [n]Doğru Yerde, Zamanda, Kişilerle!



"8-10 ile 11-13 iki ayrı yaş grubuna göre [n]Beyin ekibinin titiz çalışmalarıyla oluşturulan kampta, doğadan teknolojiye, bilimden sanata benzersiz çocuk beyinlerinin farklı özelliklerine yönelik atölyeler tasarlandı. Atölyelerin her biri, uzmanların denetiminde, çocukların ilgisini uyaran ortamlarda ve eğlenceli oyun materyalleriyle gerçekleştiriliyor.



Müzik ve Beyin, Mutluluk Parkı, Hayalden Gerçeğe, Robotik-Okur Yazarlık, Doğadaki Dostlarımızla Tanışma ve Kamp TV olarak toplam 6 atölyeden oluşan kampta çocuklar atölyelerde alanlarında uzman eğitmenleriyle uzun yıllar boyunca hatırlayacakları eğlenceli deneyimler tadacaklar.



[n]Beyin çocuk kampı nedir?



[n]Beyin Çocuk Kampları, belirli tarihlere sıkıştırılmış eğitim ve eğlence programlarının ötesinde bir felsefeye sahip. Aslında [n]Beyin Çocuk Kampı çocuklarınızın gelişimleri boyunca onlara eşlik edecek bir yol arkadaşı. 5 boyutlu olarak planlanan kamplarımız;



• Uzmanlar eşliğinde tasarlanan atölye ve faaliyetlerle, çocukların farklı zihinsel ve bilişsel konularda kendilerini keşfetmesine zemin hazırlanması,



• Özel olarak motive ve başarılı oldukları alanların belirlenebilmesi amacıyla [n]Beyin ekibinin çocukları uygulamalar boyunca yönlendirmesi ve gözlemlemesi,



• Eğitmen ve gözlemciler tarafından her bir çocuğun kişisel özellik ve başarı alanlarının günlük olarak raporlanması,



• [n]Beyin ekibinin uzman psikologlar eşliğinde çocuklara ait kişisel raporları değerlendirmesi ve ailelere çocukları hakkındaki olumlu tavsiyeler üretmesi,



• [n]Beyin ekibinin ailelerinin taleplerine bağlı olarak var olan sorunlara yönelik çocuk ve ebeveynlerle birlikte yürüteceği iyileştirme ve rehberlik programlarından oluşuyor.



Atölye İşleyişi ve Eğitmenler



Usta-çırak ilişkisi üzerinden sürdürülen atölyelerimizde çocuklar yaparak ve yaşayarak o ana ait deneyimler elde ediyorlar. Ustaları eşliğinde kendi bestelerini yapıyor, robotlarını tasarlıyor, modern yaşamla koparıldıkları doğasına dönüyor, bir yandan hayallerini gerçekleştiriyor bir yandan bu zorlu yolculukta karşılarına çıkan sorunlarla mücadele ediyorlar. Kamp sonunda yaratıcılıkları yüksek seviyede uyarılmış çocuklar edindikleri bu deneyimle tüm yaşamlarına yayılacak yepyeni ilhamlarla donanıyorlar.



[n]Beyin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sinan Canan'ın doğrudan eğitmen olarak da bulunduğu kampta orkestra şefi ve besteci Musa Göçmen, uzman klinik psikolog Nazende Ceren Öksüz, anlatı tiyatrosu ve drama uzmanı Ozan Cihat Yalçınkaya, davranış danışmanı Serhan Akcengiz ve televizyoncu Özge Esra Aktürk atölyeleriyle çocuklarınıza eşlik ediyor.



Neden [n]Beyin Çocuk Kampı?



Tüm [n]Beyin ekibi olarak her insanın benzersiz olduğunu biliyoruz. Milyarlarca insan içinde tek ve özel olarak dünyaya gelen her bir çocuğumuzun, eksikliklerinin düzeltilmesi için değil, dünyaya yeni bir anlam katmak için buraya geldiklerinin farkındayız. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi, kamplarımızda da her bir katılımcımıza, onların "özel" olduğu o sihirli bileşimi bulmak için bakıyor, tüm programımızı onun "iyi ve üstün" yönlerini keşfetmek için planlıyoruz. Çocuklarımızın o müthiş zihinlerine sadece fırsat vermenin harikalar yaratacağı bilinciyle, tüm bilgi ve deneyimimizi onlara yeni yollar açmak, yeni ilhamlar sunmak için kullanıyoruz."