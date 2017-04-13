Nba'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu

NBA Play-off'ları, 15 Nisan'da TSİ 22.00'de oynanacak Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers eşleşmesinin ilk maçıyla başlayacak.



İki konferanstan 16 takımın mücadele edeceği play-off'lardaki eşleşmeler şöyle:



DOĞU KONFERANSI



Boston Celtics (1) - Chicago Bulls (8)



Cleveland Cavaliers (2) - Indiana Pacers (7)



Toronto Raptors (3) - Milwaukee Bucks (6)



Washington Wizards (4) - Atlanta Hawks (5)



BATI KONFERANSI



Golden State Warriors (1) - Portland Trail Blazers (8)



San Antonio Spurs (2) - Memphis Grizzlies (7)



Houston Rockets (3) - Oklahoma City Thunder (6)



Los Angeles Clippers (4) - Utah Jazz (5)



SEZON LİDERLERİ



Ligdeki 82 maçlık normal sezon sonunda sayı, ribaunt, asist, blok ve top çalma kategorilerini lider bitiren isimler belli oldu.



Russell Westbrook 31,6 ortalamayla sayı, Hasan Whiteside 14,1 ortalamayla ribaunt, James Harden 11,2 ortalamayla asist, Rudy Gobert 2,6 ortalamayla blok ve Draymond Green 2,03 ortalamayla top çalma krallığını elde etti.