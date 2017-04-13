Nba'de Normal Sezona Westbrook Damgası

NBA'de normal sezonu Oklohama City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook 31.9 sayı ortalamasıyla zirvede tamamlarken, aynı zamanda 42 triple-double ile rekor kırdı. Bu sezon ayrıca Phoenix Suns'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Devin Booker 70 sayı ile bu sayıya en genç ulaşan oyuncu oldu. NBA'de 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasıyla bireysel istatistikler de belli oldu. Bu sezona yaptığı trible-doublelarla dikkat çeken ve rekor kıran Oklohama City Thunder'ın Amerikalı yıldız basketbolcusu Russell Westbrook, 31.9 sayı ortalamasıyla bu alanda zirvede yer aldı. Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu James Jarden 11.2 asist, Miami Heat'ten Hassan Whitside 14.1 ribaund, Utah Jazz'dan Rudy Gobert 2.6 blok ve Golden State Warrios'tan Draymond Green 2.03 top çalma ortalamalarıyla alanlarında zirve yer aldı.



WESTBROOK TRİPLE-DOUBLE REKORU KIRDI



Oklahoma City Thunder'da forma giyen Russell Westbrook, bu sezon bir rekoru daha da genişletti. Westbrook, Oscar Robertson'ın 55 yıl öncesine ait bir rekorunu tarihe karıştırdı. Yıldız basketbolcu, bu rekoru yaptığı 42 triple-double ile kırdı.



BOOKER, CELTİCS POTASINA 70 SAYI ATTI



Phoenix Suns'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Devin Booker, bu sezon Boston Celtics maçında olağanüstü bir performans sergiledi. TD Garden'da oynanan karşılaşmada takımını galip getirmek için çok çabalayan Booker, Celtics'e 130-120 mağlup olmasına rağmen 70 sayı kaydetti. Booker, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson ve Elgin Baylor'ın ardından bu sayıya ulaşan 6'ncı NBA oyuncusu oldu. Booker, ayrıca 70 sayı barajına ulaşan en genç NBA oyuncusu olarak adını NBA tarihine adını yazdırdı.



(Oğuzhan Ort/İHA)