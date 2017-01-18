NBA'de Haftanın Oyuncuları Derozan ve Hayward

27 yaşındaki guard oyuncusu, 11 Ocak'taki 114-106'lık Boston Celtics galibiyetinde kaydettiği 41 sayı ve 13 rebound ile, bu sezonda 40 sayı üzerine çıktığı üçüncü performansını sergiledi. İki kez All-Star'a seçilen DeMar DeRozan, 15 Ocak'ta New York Knicks karşılaşmasında, 28 dakikada 23 sayı ve 5 rebound performansı ile haftayı sonlandırdı.

Utah Jazz'ın forvet oyuncusu Gordon Hayward, %73.5 atış yüzdesiyle; 6.0 rebound, 4.0 asist ve maç başına 23.7 sayı ile oynayarak Batı Konferansı'nda haftanın en iyi oyuncusu seçildi. 26 yaşındaki yetenekli oyuncu, 11 Ocak'ta 28 sayı kaydettiği Cleveland Cavaliers karşılaşmasında, dört üçlük ve serbest atış çizgisinden yüzde 60.0 ile oynadı.

NBA Doğu ve Batı Konferansının En İyi Oyuncuları arasında; Boston'dan Isaiah Thomas, LA Clippers'tan DeAndre Jordan ve Chris Paul, Miami'den Hassan Whiteside, Oklahoma City'den Russell Westbrook, Philadelphia'dan Joel Embiid, Phoenix'ten Devin Booker ve Toronto'dan Jonas Valanciunas yer aldı.