NBA'de Haftanın Oyuncuları Butler ve Curry

Jimmy Butler, bu hafta ligin en iyi sayı ortalaması olan 38.0'lık performansını 9.3 rebound ve 6.3 asistle taçlandırarak, Chicago Bulls'un üç maçı da kazanmasında önemli rol oynadı. Haftanın ilk maçında Charlotte Hornets karşısında alınan 118-111'lik galibiyette Butler 52 sayı atarken, kariyerinde ilk kez 50 sayı üzerine çıktı. Böylece Michael Jordan'ın Nisan 1997'deki performansından sonra United Center'da ilk kez Chiacago Bulls oyuncusu bir maçta 50'den fazla sayı kaydetti.

31.8 sayı ortalamasıyla üçüncü sırada bulunan Curry, 5.5 asist ve 4.5 rebound ile Batı Konferası'nda haftanın en iyisi oldu. Oynadığı dört maçtan üçünde 30'un üzerinde sayı kaydeden Curry, 6 Ocak'ta Memphis Grizzlies karşısında alınan 128-119'luk galibiyette attığı 40 sayı ile bu sezon ikinci kez 40 sayı barajını aşmış oldu. Warriors tarihinde, kariyeri boyunca 12.000 sayı üzerine çıkan yedinci oyuncu olan Curry, iki sayılık atışlarda yüzde 50.0, serbest atışlarda yüzde 89.5 ve üç sayılık atışlarda yüzde 39.1 ile oynadı.

Haftanın Doğu ve Batı Konferansı Oyuncuları arasında Atlanta'dan Dennis Schröder, Boston'dan Isaiah Thomas, Cleveland'dan LeBron James, Houston'dan James Harden, Indiana'dan Paul George ve Jeff Teague, LA Clippers'tan DeAndre Jordan ve Austin Rivers, Memphis'ten Mike Conley ve Zach Randolph, Philadelphia'dan Joel Embiid, Phoenix'ten Eric Bledsoe, Portland'dan C.J. McCollum ve San Antonio'dan LaMarcus Aldridge yer alıyor.

İşte Butler ve Curry'nin geçen haftaki performansları;

Jimmy Butler, Chicago Bulls

2 Ocak, @ Charlotte: Hornets karşısında alınan 118-111'lik galibiyette sezonun en iyisine imza atarak 52 sayı attı ve bu performansı ile 12 rebound ve 6 asist kaydetti.

4 Ocak, @ Cleveland: Cavaliers karşısında alınan 106-94'lük zaferde; 20 sayı, 8 asist ve 6 rebound ile oynadı.

7 Ocak, @Toronto: Butler haftayı, Raptors karşısında uzatmalarda alınan 123-118'lik galibiyette gösterdiği 42 sayı, 10 rebound, 5 asist ve 3 top çalma performansıyla kapattı.

Stephen Curry, Golden State Warriors

2 Ocak, @Denver: Nuggets karşısında alınan 127-119'luk zaferde 22 sayı ve 5 asist gerçekleştirdi.

4 Ocak, @Portland: Trail Blazers karşısında alınan 125-117'lik galibiyette 35 sayı, 7 rebound ve 5 asistle oynadı.

6 Ocak, @Memphis: Grizzlies karşısında uzatmalarda alınan 128-119'luk mağlubiyette 40 sayı, 6 asist ve 4rebound ile oynadı.

8 Ocak, @ Sacramento: Haftayı, Kings karşısında alınan 117-106'lık zaferde kaydettiği 30 sayı, 6 asist ve 4 rebound ile kapattı.

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