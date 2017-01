Nba All-Star'da İlk 5'ler Açıklandı

NEW 66. NBA All-Star maçında mücadele edecek Doğu ve Batı Karmalarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular belli oldu.



NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2016 NBA Finali serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görülen ve geçen senenin şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, basketbolseverlerden 1 milyon 893 bin 751 oy olarak rakiplerini geride bıraktı.



Ligde son iki yılın MVP ödülüne layık görülen Golden State Warriors'ın yıldız oyun kurucusu Stephen Curry 1 milyon 848 bin 121 oyla ikinci, geçen yaz Oklahoma City Thunder'dan Golden State Warriors'a geçen Kevin Durant 1 milyon 768 bin 185 oyla üçüncü sırada yer aldı.



Westbrook ilk 5'te yok



NBA All-Star'da Doğu ve Batı Karmalarında ilk 5'te başlayacak oyuncuların seçiminde bu sene ilk defa yeni bir format uygulandı.



Taraftarların yüzde 50, NBA oyuncularının yüzde 25 ve medya çalışanlarının yüzde 25 ağırlığının olduğu yeni formatlı oylama nedeniyle bu sezonki maçlarda şu ana kadar 21 "triple-double" yapan Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyun kurucusu Russell Westbrook, Batı'da ilk 5'e giremedi.



Doğu ve Batı Karmalarında ikişer oyun kurucunun ilk 5'te başlayabileceği NBA All-Star maçında, Batı Konferansı'nda bu pozisyonuna Golden State Warriors'tan Stephen Curry ve Houston Rockets'tan James Harden seçildi.



Taraftar oylamasının etkin olduğu yeni sistemde Curry, Batı Karması oyun kurucu mücadelesinde basketbolseverlerden en fazla oyu alırken, NBA oyuncuları ve medya çalışanlarının oylamasında 3. sırada kaldı. Harden, her üç kategorideki oylamada 2. sırayı aldı. Westbrook ise NBA oyuncuları ve medya çalışanları kategorilerinde birinci olmasına rağmen taraftar oylamasında 3. sırada kaldı.



Yeni sistemde, aynı pozisyonda oynayan basketbolcular arasında beraberlik olması durumunda taraftarlardan alınan oyların sayısına daha çok önem verilmesi gerekçesiyle Westbrook, Batı Karması'nda ilk 5'e giremedi.



Son iki yılın NBA All-Star maçlarında MVP seçilen Westbrook, iki yıl önceki karşılaşmada yedek başlamasına rağmen bu ödülü evine götürmüştü.



NBA'de takım çalıştıran 30 başantrenörün oylarıyla seçeceği 66. All-Star maçında Doğu ve Batı Karmalarında yer alacak yedişer yedek oyuncunun isimleri, 26 Ocak'ta duyurulacak. Bu seneki NBA All-Star organizasyonu, 17-19 Şubat tarihlerinde New Orleans kentindeki Smoothie King Center'da yapılacak.



66. NBA All-Star maçında Doğu ve Batı Karmalarında ilk 5'te başlayacak oyuncular ve önceki All-Star maçlarına seçilme sayıları şöyle:



Doğu Konferansı:



LeBron James (Cleveland Cavaliers, 13'üncü kez), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, ilk kez), Jimmy Butler (Chicago Bulls, 3'üncü kez), DeMar DeRozan (Toronto Raptors, 3'üncü kez), Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers, 4'üncü kez)



Batı Konferansı:



Kevin Durant (Golden State Warriors, 8'inci kez), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs, 2'inci kez), Anthony Davis (New Orleans Pelicans, 4'üncü kez), Stephen Curry (Golden State Warriors, 4'üncü kez), James Harden (Houston Rockets, 5'inci kez)