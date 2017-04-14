Nazlı Ilıcak ve Altan Kardeşlerin 14 Temmuz'da Yaptıkları Program İddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 gazeteci ve yazar hakkında hazırlanan iddianamede, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın darbe girişiminden bir gün önce yaptıkları televizyon programının toplumun darbe girişimini kabullenmesi maksadıyla kamuoyu oluşturmak amaçlı olduğu belirtildi.



Darbe girişiminden sonra FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ayşe Nazlı Ilıcak ve Mehmet Hasan Altan'ın hazırlayıp sunduğu, şüpheli Ahmet Hüsrev Altan'ın ise konuk olduğu Can Erzincan TV'de yayınlanan 14 Temmuz 2016 tarihli programdaki diyaloglara dikkat çekildi.



Söz konusu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri hakkında tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunulduğu, bu kişilerin ülke yönetiminden gideceği ve yargılanacaklarının defalarca dile getirildiği ve bu söylemler kapsamında darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri anlatıldı.



Şüphelilerin, darbe girişimini terör örgütünce fikir ve eylem birliği içerisinde olmadan bilmelerinin ve bunu bir gün önce kamuoyu algısını şekillendirecek biçimde beyan etmelerinin mümkün olamayacağı, amaçlarının gerçekleşecek darbe girişimini meşrulaştırmak olduğu, programda Güneydoğu Anadolu'daki terör operasyonlarına dair söylemlerinin ise kaos ortamı oluşturmaya yönelik olduğu vurgulandı.



Toplum darbe girişimini benimsesin diye yayın yaptılar



FETÖ ile bağlantılı Can Erzincan TV'de darbe girişiminden bir gün önce yapılan bu yayının toplumun darbe girişimini kabullenmesi maksadıyla kamuoyu oluşturmak amaçlı olduğu, yine aynı programda Balyoz soruşturması olarak bilinen kumpas operasyonunda, sahteliği ortaya çıkan sözde askeri darbe belgelerinin gerçek olduğu yönünde söylemlerde bulunulduğu belirtildi. Şüphelilerin program sırasındaki ifadeleriyle Balyoz kumpasını aklamaya çalıştıkları, şüpheli Ahmet Altan'ın devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme suçundan tutuklu Mehmet Baransu'nun faaliyetlerini görmezden geldiği ve Baransu'nun gazetecilik faaliyetinden tutuklanmış gibi algı oluşturmaya çalışarak, bu hususlarda yürütülen soruşturmaları itibarsızlaştırmaya çalıştığı kaydedildi.



Darbe girişimini önceden biliyorlardı



Şüphelilerin darbe girişimini önceden bilerek, maddi cebir kullanmak suretiyle iştirak eden faillerin eylemine, sözde neden teşkil eden siyasal ve toplumsal kaos ortamının bulunduğuna ve 'cebir' teriminin öncülü ve ayrı düşünülemeyecek bir parçası olan söylem ve propagandalarda bulunmak suretiyle iştirak ettikleri belirtilerek asli fail oldukları ifade edildi. - İSTANBUL