Nazlı, Emine Erdoğan'ı Kütahya'ya Davet Etti

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, eşi Gülten Nazlı ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından İstanbul’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve yetim çocuklar için kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve...

Nazlı, Emine Erdoğan'ı Kütahya'ya Davet Etti

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, eşi Gülten Nazlı ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından İstanbul'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve yetim çocuklar için kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) kurucusu Emine Erdoğan'ın da yer aldığı Spor ve Kültür Şenliği'ne katıldı.

Nazlı, etkinlik sonrası Emine ErdoğanKütahya'ya davet etti. Nazlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Kütahyalılar'ın selamını ilettiğini belirtti. Nazlı, Emine ErdoğanKütahya'da görmekten gurur duyacaklarını ifade etti.(EFE) - KÜTAHYA

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