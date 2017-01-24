Nazlı Çelik'ten Gökkuşağı Kafe'ye Övgü

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 24. Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılan Nazlı Çelik, Gökkuşağı Kafe'yi ziyaret etti.



Tepebaşı Belediyesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından organize edilen 24. Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katılarak basın kategorisindeki ödülünü almak için Eskişehir'e gelen Star Tv Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, basın kategorisinde Yalçın Bayer ve Alper Ateş ile birlikte adına hazırlanan ödülünü aldı. Gecenin ardından Tepebaşı'nı gezen Çelik, Tepebaşı Belediyesi Gökkuşağı Kafe'yi ziyaret etti. Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireyler için geliştirdiği ve yürüttüğü projeleri Başkan Ataç'ın ağzından dinleyen Çelik, engelli çalışmalarını etkileyici olarak tanımlayarak emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR