Nazlı Çelik'in Ay Yıldızlı Kolyesinin Sırrı Ortaya Çıktı
Star TV'nin Ana Haber Sunucusu Nazlı Çelik'in hiçbir programında boynundan çıkarmadığı ay yıldızlı kolyenin MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hediyesi olduğu ortaya çıktı.
Nazlı Çelik'in boynundan hiç çıkarmadığı ay yıldızlı kolyesini MHP lideri Bahçeli'nin hediye ettiği öğrenildi.
DİDEM ARSLAN'A DA HEDİYE ETMİŞ
CNN Türk canlı yayınında konuşan Deniz Zeyrek, kolyeyi Nazlı Çelik'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hediye ettiğini belirterek, aynı kolyeden sunucu Didem Arslan'a da hediye ettiğini açıkladı. Bahçeli, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a da köstekli bir saat hediye etmişti.