Nâzım'ı Yazanlar Nilüfer'de

Nilüfer Belediyesi Türkiye'de daha önce hiç düzenlenmemiş bir projeye ev sahipliği yapıyor.



Nazım Hikmet'in doğumunun 115. yılında Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Nazım'ı Yazanlar" sergisi Nazım Hikmet Kültürevi'nde açıldı. Geçmişten günümüze "Nazım" etkisini ele almayı hedefleyen sergide ayrıca Nilüfer Belediyesi'nin Boğaziçi Üniversitesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi ve İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle hazırladığı "Nazım'ı Yazanlar" adlı kitap da davetlilere dağıtıldı. Ara Güler'den Orhan Pamuk'a, Fazıl Say'dan Ayşe Kulin'e, Zülfü Livaneli'den Mehmet Aksoy'a ve Genco Erkal'a kadar sergide yer alan 55 isim ile pek çok araştırmacı, akademisyen ve edebiyatçıdan oluşan toplam 121 ismin eserlerinden alıntıların yapıldığı kitapta, katılımcıların, Nazım Hikmet ile ilişkileri üzerinden yazılan özgün biyografileri ve fotoğrafları da yer alıyor.



Serginin açılışına aralarında Hıfzı Topuz, Ayşe Kulin, Nebil Özgentürk, Biket İlhan, Refik Durbaş gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Büyük Usta Nazım Hikmet'i, 115 yaşında bir kez daha sevgiyle, özlemle anıyoruz. Nazım'ın sesini, umutlarını, sanatını bir kez daha Nilüfer'de dillendiriyor, onu yaşatıyoruz" dedi.



Bozbey, "Özgürlüğe, demokrasiye, güzel günlerin bir gün mutlaka geleceğine olan inancıyla Nazım bugün de umutlarımızı diri tutuyor. Gücünü bu topraklardan alan Nazım, aynı zamanda sanatın evrenselliğinin de önemli bir örneği. Sanattan, sanatçıdan korkanların, onları katledenlerin hiç birini bugün hatırlıyor musunuz? Hayır. Nazım'ın umudu sizleri hiç terk etmesin, işiniz gücünüz yaşamak olsun" dedi.



Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projede yer alan isimlere alan portre fotoğraflarını ve "Nazım'ı Yazanlar" adlı kitabı armağan etti. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Bukle Erman da, Hiroşima'ya atılan atom bombasının ardından Nazım'ın yazdığı şiire Japon çocuklarının bir teşekkürü olan mektupları temsil eden turna heykelciklerini verdi. Sergi 17 Mart tarihine kadar Nazım Hikmet Kültürevi'nde açık kalacak. - BURSA