Nazım Hikmet, İsmini Taşıyan Merkezde Anıldı

Usta şair Nazım Hikmet Ran'ın 115'inci doğum günü, Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 'Onlar ki' adlı şiirli müzik gösterisi ile kutlandı.



Şairin isminin verildiği Ankara'nın en büyük ve en kapsamlı kültür merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, Erhan Aras, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Terör olaylarını lanetledi



Gecede açılış konuşması yapan Başkan Yaşar, ilk olarak ülkede yaşanan terör olaylarını lanetledi.



Artarak devam eden terör olaylarının Türk ulusunu derinden yaraladığına dikkat çeken Yaşar, "Terör ülkemizin ve milletimizin huzuruna, ortak yaşama kültürümüze karşı gerçekleştirilen bir insanlık suçudur. Teröre karşı dimdik durmak bu ülkeyi seven tüm yurtseverlerin asli görevidir. Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Nazım Hikmet dünyaya sığmayan bir şairdir"



Sözlerine Nazım Hikmet'i anlatarak devam eden Yaşar, "Nazım Hikmet'i anlatmak için ne söylersek söyleyelim onun eşsiz edebiyatını, kişiliğini vurgulamakta yetersiz kalacaktır. Zira kendisi normal, sıradan bir insanın sayfalarca yazsa da anlatamayacağı şeyleri tek bir cümleyle anlatabilen büyük bir şairdir. Bugün dünya çapında tanınan, eserleri onlarca dile çevrilen Nazım Hikmet, ne yazık ki pek çok değerimizle aynı akıbete uğramıştır. Yaşarken, hak ettiği değeri görmediği gibi ömrü memleket hapishanelerinde, mahkemelerde geçmiş, sürgün edilmiş, memleketinden kovulmuş, yetmemiş vatan hainliğiyle suçlanmış, vatandaşlıktan atılmış, anarşist, komünist, isyancı olarak nitelendirilmiştir. Hep o özlemini ve hasretini çektiği bir köyde çınar ağacının dibine gömülmeyi hayal ederek ölmüş yaban topraklara gömülmüştür. Nazım Hikmet dünyaya sığmayan bir şairdir. Nazım Hikmet her türlü ırkçılığa, ötekileştirmeye, cinsiyetçiliğe karşıydı" diye konuştu.



"Adı her geçtiğinde yeniden doğsun yeniden dirilsin"



Nazım'ın yazdığı şiirlerden korkanların tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğü de vurgulayan Başkan Yaşar, "Bir insan düşünelim ki bugün 115 yaşında olsun. Onu sürenler, ezmeye çalışanlar, yaftalayanlar, iftira atanlar, memleketinden kovanların esamesi bugün okunmasın ama o hiç yaşlanmamış olup hala ilk sevdamızda, ilk terk edilişimizde, ilk acımızda yanımızda olsun, her onu bilenle tekrar tekrar gençleşsin, tekrar tekrar aşık olsun, tekrar tekrar sürgün yesin. Yaşadığı ömrü kısa, yaşatılan ömrü upuzun olsun. Onun yazdığı şiirlerden korkanlar tarihin karanlık sayfalarına gömülürken o, adı her geçtiğinde yeniden doğsun yeniden dirilsin" dedi.



Vatandaşlar, adeta şiirleri yaşadılar



Konuşmanın ardından, Memleket Şairi'nin Kuvayi Milliye Destanı ve en güzel şiirlerini Türk tiyatrosunun duayen isimleri, Orhan Aydın, Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Ali Gül ve Ayşegül Alpak seslendirirken Emin İgüs de oyunculara sazıyla eşlik etti.



Tıklım tıklım dolu salonda adeta şiirleri yaşayan vatandaşlar, oyuncuları başarılı performanslarından dolayı ayakta alkışladı. Etkinlik sonunda Yenimahalle Belediyesine teşekkürlerini sunan Aydın, Yenimahallelilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gece, Yaşar'ın tüm oyunculara çiçek takdim etmesiyle son buldu. - ANKARA