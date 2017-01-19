Nazım Hikmet'in 'Hasret'i Müzikalle Buluştu

Usta şair Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan müzikal tiyatro "Hasret Nostalgie" Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.



Çankaya Belediyesi ile Fransız Kültür Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği ve vatan şairi Nazım Hikmet'in 23 şiirinden oluşan "Hasret Nostalgie" adlı müzikal tiyatro gösterisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ni dolduran sanatseverlerle buluştu. Ankara'da ilk kez sahnelenen gösteride Şükrü Muni Nazım Hikmet'in 23 şiirini hem Türkçe hem de Fransızca seslendirirken Ayten İnan da etkinliğin müzikal kısmında piyanosuyla Muni'ye eşlik etti. Modern Türk şiirinin önemli şairlerinden olan Nazım Hikmet'in şiirlerinin tiyatro sahnesine taşındığı gösteride Türkiye Fransız Kültür Merkezi Ankara Müdürü Francoıs Xavıer Adam da yer aldı. Halen Fransa'da yaşayan Şükrü Muni ve Ayten İnan, usta şairin şiirlerini müzikal tiyatro halinde Ankaralı sanatseverlerle buluştururken sanatçılar ilk kez Ankaralı seyircilerin karşısına çıkmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadılar. - ANKARA