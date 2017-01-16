Nazım Hikmet'in Doğumunun 115. Yılı

Kırklareli Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında şair Nazım Hikmet Ran, doğumunun 115. yılında anıldı.



Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Devlet Opera ve Balesi ile tiyatro sanatçıları tarafından Nazım Hikmet Ran'ın şiirleri ile şiirlerinden bestelenen şarkılar seslendirildi.



"Aslolan Hayattır" adlı gösteride, Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Zeynep Halvaşi, Mehmet Yılmaz, Arda Aktar, Mustafa Alpaslan, Soner Özer, Murat Çelebi ve Devlet Tiyatrosu sanatçıları Murat Atak ile İpek Çeken sahne aldı.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet Ran'ın çok özel ve büyük bir şair olduğunu söyledi.



Nazım Hikmet Ran'ın yazdığı şiirler ile yüreklere çok iyi dokunduğunu ifade eden Kesimoğlu, şairin şiirlerinde aşkı, sevgiyi, hasreti, özlemi, emeği ve barışı savunduğunu belirtti.



Şairi, doğumunun 115. yılında özlem ve minnetle andıklarını ifade eden Kesimoğlu, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.



Kesimoğlu, konuşmanın ardından sahne alan sanatçılara çiçek takdim etti.