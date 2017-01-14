Nazım Hikmet Doğum Gününde Mudanya'da Anıldı

Mudanya Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk şiirinin en önemli isimlerinden Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaşını ve halkın kahramanca mücadelesini anlatan Kuvayi Milliye Destanı'ndan uyarlanan "Onlar ki" adlı gösteri Nazım Hikmet'in doğumunun 115'inci doğum günü anısına Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Düzenlenen gösteriye Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İlçe Başkanı Ergül Batman'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Akın Poroy, Metin Şen, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Müziklerini Emin İgüs, düzenlemesini Metin Çoşkun, yönetmenliğini ise Orhan Aydın'ın yaptığı Ali Gül, Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Ayşegül Alpak ve Orhan Aydın'dan oluşan Nazım Oyuncularının sahnelediği gösteri Mudanyalı sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Gösteri sonunda sanatçıları tek tek tebrik eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'da özgürlüklerin yaşanmaya devam edeceğini söyledi. Mudanya'da güzel şeyler olmaya devam edeceğini de söyleyen Türkyılmaz, oyunculara çeşitli hediyeler ile teşekkür etti. Usta sanatçı Orhan Aydın ise, "Sahneler olmasa da sizler var oldukça bizlerde var olacağız" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜRLER NURHAN TEKEREK

2007 yılından beri Mudanya'da görev yapan ve emeklilik başvurusunu gerçekleştiren Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Tekerek, "Mudanya'nın kendisi için özel bir yer. Ben Mudanya'yı ve Mudanyalıları gerçekten çok seviyorum. Tiyatro gibi bir sanatta emeklilik olmaz. Ben sadece kurumdan ayrılıyorum. Gönlüm hep sizlerle olacak" dedi. Türkyılmaz Tekerek'e Mudanya'nın kültür yaşamına ve eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.