Nazillili Eltiler Avrupa'ya Uzandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde açtıkları işyerinde kına, düğün, doğum ve sünnet törenlerinin malzemelerinin satışını yapan Bircan ve Sezgin Haykır, Avrupa'da yaşayan türklerin düğün malzemelerinin de teminini sağlamayı başardılar.



Aynı zamanda elti de olan iki ortak, isteme tepsisi ve kına malzemeleri satarak başladıkları işi büyüterek ünlerini Avrupa'ya taşımayı başardılar.



Bircan ve Sezgin Haykır yaklaşık 3 yıl önce Nazilli'de kimsenin yapmadığı kına organizasyonuyla ilgili iş yeri açmak için kolları sıvadı. Türk gelenek ve göreneklerinin olmazsa olmazlarından kız isteme merasimlerinde kullanılmak üzere özel tepsiler ve aksesuarlar hazırlayarak başladıkları iş yerleri kısa zamanda evlenmek isteyenlerin akınına uğradı. Kısa sürede yoğun ilgi gören ortaklar, iş yelpazelerini biraz daha genişleterek özel günlerde ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemeyi kendi tasarımları ile müşterilerine sunmaya başladı. İki ortak Avrupa'dan bile müşterileri olduğunu belirttiler.



Kına tepsisi ile işe başladık



Daha önce kına organizasyonu yapmayı düşündüklerini ama bunun kendilerini zorlayacağını belirten Bircan Haykır, eşlerinin yönlendirmesi ile eltisi ile birlikte özel organizasyonlarda kullanılacak aksesuar ve süslerin satışını yapmaya karar verdiklerini ifade etti.



Bircan Haykır, ""Eltim İstanbul'da katıldığı bir düğünde gördüğü kına organizasyonunu çok beğenmiş ve bunu Nazilli'de yapmak istemiş. Bana ilk gelip fikrini açtığı zaman ben de sıcak baktım. Önceleri kına organizasyonu yapmak gibi bir fikrimiz vardı ama çocuklarımız olduğu için ve organizasyon işi de gece mesaisi istediği için bunun bizi zorlayacağını anladık. Daha sonra eşlerimizin de yönlendirmesi ile organizasyonlarda kullanılabilecek aksesuarlar ve süsler yapmaya karar verdik. İşe kız isteme ve kına tepsileri ile başladık. Zamanla buna kınada giyilen bindallılar, nikah şekerleri, gelin buketleri, sünnet tepsileri, doğum süsleri gibi birçok yeni malzeme katıldı. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyoruz ve artık önceleri hazır aldığımız her şeyi neredeyse kendimiz yapıyoruz. İnsanların da çok hoşuna gidiyor bu çünkü genç kızların istediği neyse onu yapmaya gayret ediyoruz" dedi.



Avrupa'dan müşterilerimiz var



Önceleri sattıkları malzemeleri kendilerinin satın aldıklarını belirten Sezgin Haykır, şimdi ise birçok ürünü kendilerinin hazırladığını söyledi.



Sezgin Haykır, "İşe ilk başlarda kız isteme ve kına tepsileri ile başladık. Zamanla müşterilerimizin de talebi doğrultusunda iş yelpazemiz hayli genişledi. Bindallı satmaya, kına günleri için ihtiyaç duyulan her türlü süsleri yapmaya, gelin buketleri, sünnet ve doğumlar için müşterilerimizin isteği doğrultusunda ürün hazırlamaya başladık. İlk başlarda birçok ürünü hazır alırken şimdi kendimiz el işçiliği de yapmaya başladık. Kına şekerlerini, gelin buketlerini, testileri hep kendimiz süslemeye başladık. Müşteri pörtföyümüz genişledi. Avrupa'dan gelip ürünlerini bizden alan çok sayıda müşterimiz var. İnsanların özel günleri için hazırlık yapmak bizleri de çok mutlu ediyor. İşlerimiz sezonun da başlaması ile iyi gidiyor. Bazen mesaiye dahi kaldığımız oluyor ama yaptığımız işi sevdiğimiz için zevkle çalışıyoruz" dedi. - AYDIN